Экс-российский велогонщик Роман Ермаков стал чемпионом Словении в шоссейной гонке

Соревнования прошли 28 июня. Ермаков опередил, в частности, олимпийского чемпиона Приможа Роглича, занявшего четвертое место.
Многократный победитель Гранд-туров Тадей Погачар не участвовал в гонке.
Чемпионат Словении.
Габрье — Габрье.
165 км / Профиль.
1. Роман Ермаков (Bahrain — Victorious) — 3.34,51.
2. Якоб Омржел (Bahrain — Victorious) — 2,52.
3. Тилен Финкшт (Solution Tech NIPPO Rali) — 6,34.
4. Примож Роглич (Red Bull — BORA — hansgrohe) — 6,40.
5. Матевж Говекар (Bahrain — Victorious) — 7,02.
Наш велогонщик перешел в Словению — к Погачару и Рогличу. Он уже выступал на «Вуэльте».