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Экс-российский велогонщик Роман Ермаков стал чемпионом Словении в шоссейной гонке

Бывший российский велогонщик Роман Ермаков стал чемпионом Словении в шоссейной гонке.

Соревнования прошли 28 июня. Ермаков опередил, в частности, олимпийского чемпиона Приможа Роглича, занявшего четвертое место.

Многократный победитель Гранд-туров Тадей Погачар не участвовал в гонке.

Чемпионат Словении.

Габрье — Габрье.

165 км / Профиль.

1. Роман Ермаков (Bahrain — Victorious) — 3.34,51.

2. Якоб Омржел (Bahrain — Victorious) — 2,52.

3. Тилен Финкшт (Solution Tech NIPPO Rali) — 6,34.

4. Примож Роглич (Red Bull — BORA — hansgrohe) — 6,40.

5. Матевж Говекар (Bahrain — Victorious) — 7,02.

Наш велогонщик перешел в Словению — к Погачару и Рогличу. Он уже выступал на «Вуэльте».