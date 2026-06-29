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Роман Коденко: «Мы ставим целью вывести российского атлета на Олимпиаду по серфингу — наверное, потребуется четыре олимпийских цикла, не меньше»

Россия сможет сформировать сборную по серфингу и систематически отправлять ее на Олимпиаду примерно через четыре олимпийских цикла, то есть минимум через 16 лет.

Источник: Спортс‘’

Об этом рассказал исполнительный директор Лиги холодной воды, серфер Роман Коденко.

«Если говорить о системном подходе, что мы ставим целью вывести российского атлета на Олимпиаду по серфингу, наверное, [потребуется] четыре олимпийских цикла, не меньше. То есть 16 лет — это как минимум. После этого мы можем попробовать отправить [спортсменов] туда», — сообщил Коденко.

Он отметил, что Российская федерация серфинга уже отправляет молодых спортсменов на международные соревнования по серфингу.

В 2016 году серфинг включили в программу летних Олимпийских игр. Вид спорта был представлен на Олимпиадах в Токио и Париже.