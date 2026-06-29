Роман Коденко: «Мы ставим целью вывести российского атлета на Олимпиаду по серфингу — наверное, потребуется четыре олимпийских цикла, не меньше»

Об этом рассказал исполнительный директор Лиги холодной воды, серфер Роман Коденко.
«Если говорить о системном подходе, что мы ставим целью вывести российского атлета на Олимпиаду по серфингу, наверное, [потребуется] четыре олимпийских цикла, не меньше. То есть 16 лет — это как минимум. После этого мы можем попробовать отправить [спортсменов] туда», — сообщил Коденко.
Он отметил, что Российская федерация серфинга уже отправляет молодых спортсменов на международные соревнования по серфингу.
В 2016 году серфинг включили в программу летних Олимпийских игр. Вид спорта был представлен на Олимпиадах в Токио и Париже.