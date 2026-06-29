Помощник экс-премьера Британии признал вину в ставках на дату выборов в 2024-м. Он поставил 100 фунтов, используя инсайдерскую информацию

По информации Комиссии по азартным играм Соединенного Королевства, помощник экс-премьера Британии Риши Сунака дал признательные показания в Королевском суде в Лондоне. Он стал одним из 15 фигурантов дела о ставках на дату парламентских выборов. По версии следствия, они использовали инсайдерскую информацию для личной выгоды.
По данным The Guardian, Уильямс поставил 100 фунтов стерлингов на то, что премьер-министр Риши Сунак назначит парламентские выборы на июль. Спустя несколько дней в ставках на это же событие уличили одного из телохранителей Сунака и Лору Сондерс, еще одного депутата от консерваторов.
В Британии разрешены ставки на политику, однако консерваторы делали ставки с использованием инсайдерской информации, что является уголовным преступлением.