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Помощник экс-премьера Британии признал вину в ставках на дату выборов в 2024-м. Он поставил 100 фунтов, используя инсайдерскую информацию

Экс-депутат Палаты общин Крейг Уильямс признал вину в ставках на дату выборов в 2024 году.

Источник: Спортс‘’

По информации Комиссии по азартным играм Соединенного Королевства, помощник экс-премьера Британии Риши Сунака дал признательные показания в Королевском суде в Лондоне. Он стал одним из 15 фигурантов дела о ставках на дату парламентских выборов. По версии следствия, они использовали инсайдерскую информацию для личной выгоды.

По данным The Guardian, Уильямс поставил 100 фунтов стерлингов на то, что премьер-министр Риши Сунак назначит парламентские выборы на июль. Спустя несколько дней в ставках на это же событие уличили одного из телохранителей Сунака и Лору Сондерс, еще одного депутата от консерваторов.

В Британии разрешены ставки на политику, однако консерваторы делали ставки с использованием инсайдерской информации, что является уголовным преступлением.