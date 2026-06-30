Представители Кейна отклонили предложение «Барселоны» о трансфере

Представители нападающего «Баварии» и сборной Англии Харри Кейна отклонили неофициальный запрос «Барселоны» о трансфере, сообщает ESPN со ссылкой на источники.
По данным источников, приоритетом для 32-летнего форварда остается подписание нового контракта с «Баварией». И сам Кейн, и мюнхенский клуб спокойно относятся к ситуации, несмотря на то, что до истечения его текущего соглашения осталось всего 12 месяцев.
«Барселона» была готова изучить возможность сделки, но не получила одобрения со стороны представителей Кейна.
Кейн отложил все размышления о своем клубном будущем до окончания чемпионата мира-2026. В 1/16 финала ЧМ-2026 Англия сыграет с ДР Конго.
Контракт нападающего с «Баварией» действует до 30 июня 2027 года. Он играет за эту команду с августа 2023 года.
В сезоне-2025/26 Кейн в 51 матче забил 61 гол и отдал семь результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.