Германия — Парагвай: судья имел основания отменить гол немцев

Очевидно, найдутся те, кто скажет, что голкипер сам воткнулся в соперника. Но, на мой взгляд, так получилось, что Антон блокировал вратаря парагвайцев Орландо Хиля. Потому у арбитра были основания изменить решение и не засчитать взятие ворот.