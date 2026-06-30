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Германия — Парагвай: судья имел основания отменить гол немцев

На 105-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 Германия — Парагвай судья Джалал Джаед после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля отменил гол немцев.

Источник: Спорт-Экспресс

На 105-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 Германия — Парагвай судья Джалал Джаед после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля отменил гол немцев.

Рефери объявил, что когда мяч находился в игре, их игрок под третьим номером (Вальдемар Антон) нарушил правила.

Очевидно, найдутся те, кто скажет, что голкипер сам воткнулся в соперника. Но, на мой взгляд, так получилось, что Антон блокировал вратаря парагвайцев Орландо Хиля. Потому у арбитра были основания изменить решение и не засчитать взятие ворот.

29 июн 23:30 Германия — Парагвай 1:1.