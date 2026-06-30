Жоау Феликс: «В сборной Португалии очень уверены, что обыграют Хорватию»

«Болельщики могут быть спокойны. То, что мы сыграли вничью два матча, не означает, что мы стали менее уверенными. Это чемпионат мира. Всем просто нужно сохранять спокойствие. Мы очень уверены, что обыграем Хорватию», — цитирует 26-летнего футболиста ESPN.