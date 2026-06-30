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Хавертц стал первым с 1982 года игроком сборной Германии с незабитым голом в серии пенальти в матче ЧМ

Сборная Германии проиграла Парагваю (1:1, пен. 3:4) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Сборная Германии проиграла Парагваю (1:1, пен. 3:4) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

По данным The Athletic, нападающий Кай Хаверц стал первым игроком в истории немецкой команды, который не реализовал попытку в серии послематчевых пенальти в матче чемпионата мира, со времен Ули Штилике в матче против Франции в 1982 году.

Германию вышибли с чемпионата мира! Нойер точно запомнит серию пенальти: ее герой — вратарь Парагвая Хиль.

Неудача Хаверца прервала серию из 15 подряд реализованных пенальти немецкими игроками в послематчевых сериях на чемпионатах мира.

При этом 27-летний футболист забил гол в ворота Парагвая в основное время.