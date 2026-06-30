Нидерланды — Марокко: видеотрансляция матча 1/16 финала ЧМ по футболу

Сборные Нидерландов и Марокко встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Игра пройдет в ночь на вторник, 30 июня, на стадионе «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе (Мексика). Начало — в 04.00 по московскому времени.