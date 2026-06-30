Хиль: «Это привилегия, мы выбили чемпиона. Это посвящается всем парагвайцам»

«Невероятное волнение. Это был тяжелый матч. Нам удалось выстоять. Мы открыли счет, они сравняли, но затем мы смогли продолжить борьбу. Очевидно, мы проанализировали каждого игрока и каждую деталь пенальтистов. Слава богу, я смог отразить два пенальти. Это привилегия; мы выбили чемпиона. Это посвящается всем парагвайцам», — цитирует игрока сайт Международной федерации футбола.