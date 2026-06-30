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Хиль: «Это привилегия, мы выбили чемпиона. Это посвящается всем парагвайцам»

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль прокомментировал победу над Германией (1:1, 4:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль прокомментировал победу над Германией (1:1, 4:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Невероятное волнение. Это был тяжелый матч. Нам удалось выстоять. Мы открыли счет, они сравняли, но затем мы смогли продолжить борьбу. Очевидно, мы проанализировали каждого игрока и каждую деталь пенальтистов. Слава богу, я смог отразить два пенальти. Это привилегия; мы выбили чемпиона. Это посвящается всем парагвайцам», — цитирует игрока сайт Международной федерации футбола.

В ⅛ финала Парагвай сыграет с победителем пары Франция — Швеция.

Германию вышибли с чемпионата мира! Нойер точно запомнит серию пенальти: ее герой — вратарь Парагвая Хиль.