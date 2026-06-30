Нагельсманн после поражения от Парагвая: «Мы могли бы отправлять мяч в штрафную гораздо чаще»

«В раздевалке царит настоящее уныние. К сожалению, так иногда работает футбол: некоторые команды могут побеждать простыми средствами. И нужно защищаться против этих средств постоянно. Мы слишком долго заставляли соперника бегать за мячом. Мы могли бы отправлять мяч в штрафную гораздо чаще. Нам нужно было завершать игру до того, как дело дошло до пенальти. Наше развитие атак было слишком медленным», — цитирует специалиста сайт Международной федерации футбола.