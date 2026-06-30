Парагвай не проигрывает в последних трех матчах чемпионата мира

Сборная Парагвая победила сборную Германии (1:1, 4:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.
Южноамериканская команда не проигрывает в последних трех матчах чемпионата мира. Последняя более продолжительная беспроигрышная серия была зафиксирована в период с 20 июня 2006 года по 29 июня 2010 года и насчитывала пять матчей.
Парагвай на ЧМ-2026 сыграл вничью с Австралией (0:0) и победил Турцию (1:0).
Германию вышибли с чемпионата мира! Нойер точно запомнит серию пенальти: ее герой — вратарь Парагвая Хиль.