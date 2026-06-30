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Президент Парагвая Пенья объявил 30 июня выходным днем после выхода сборной в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Парагвая одержала победу над Германией (1:1, 4:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. В связи с этим президент страны Сантьяго Пенья объявил 30 июня выходным днем.

Сборная Парагвая одержала победу над Германией (1:1, 4:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. В связи с этим президент страны Сантьяго Пенья объявил 30 июня выходным днем.

«Парагвай никогда не сдается! Выходной, черт возьми!» — написал Пенья в соцсети.

Германию вышибли с чемпионата мира! Нойер точно запомнит серию пенальти: ее герой — вратарь Парагвая Хиль.

Закон Парагвая позволяет исполнительной власти объявлять три дополнительных выходных дня в год.

Пенья также объявлял выходной в сентябре 2025 года, когда национальная команда обеспечила себе выход в финальный турнир ЧМ-2026.

В ⅛ финала Парагвай сыграет с победителем пары Франция — Швеция.