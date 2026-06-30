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«Комо» выкупит права на Паса у «Реала»

«Комо» объявил о том, что выкупит спортивные права на полузащитника Нико Паса у «Реала».

«Комо» объявил о том, что выкупит спортивные права на полузащитника Нико Паса у «Реала».

При этом «Реал» сохранит за собой право обратного выкупа 21-летнего аргентинца летом 2027 года. Это условие включили по просьбе самого игрока. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составит 60 миллионов евро.

Контракт Паса с «Комо» действует до 30 июня 2028 года. Он играет за итальянскую команду с августа 2024 года.

В сезоне-2025/26 в 40 матчах за «Комо» Пас забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 80 миллионов евро.