Хаверц после поражения от Парагвая: «Мы должны серьезно проанализировать себя»

«Я немного теряю дар речи. Это мой второй чемпионат мира, и оба раза все заканчивалось ничем. Все, что я могу сделать, — это извиниться. Я думал, что на последних турнирах мы показывали неплохой футбол, но чего-то всегда не хватало. И сегодня было то же самое. Мы должны серьезно проанализировать себя, особенно игроков, и я исключаю тренера из этого», — цитирует 27-летнего форварда сайт Международной федерации футбола.