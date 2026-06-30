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Нидерланды — Марокко: африканская команда сравняла счет на 90+1-й минуте

Сборная Марокко играет со сборной Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Сборная Марокко играет со сборной Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

На 90+1-й минуте гол забил защитник африканской команды Исса Диоп — он сравнял счет (1:1).

30 июн 04:00 Нидерланды — Марокко 1:1.