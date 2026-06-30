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Все игроки сборной Нидерландов поддержали Гакпо после его гола в ворота Марокко

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо забил гол в ворота Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо забил гол в ворота Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

27-летний футболист отличился на 72-й минуте. После гола он не смог сдержать эмоций, а все игроки национальной команды особо поддержали его.

«Наш маленький мальчик умер». Трагедия в семье Гакпо — нападающий сборной Нидерландов потерял сына во время ЧМ.

У девушки Гакпо случился выкидыш во время ЧМ-2026. Это произошло во время визита в США, куда Ноа ван дер Бей приехала, чтобы поддержать партнера.

30 июн 04:00 Нидерланды — Марокко 1:1.