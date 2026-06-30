Канале после победы Парагвая над Германией: «Я думаю, мы заслужили еще один матч»

«Я думаю, мы заслужили еще один матч, и, честно говоря, учитывая все, что было сказано, все, через что мы прошли. Что я хочу подчеркнуть в нашей команде, так это то, насколько мы едины. Сегодня был матч, в котором нам действительно нужно было показать свое истинное лицо», — цитирует 29-летнего игрока AP.