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Канале после победы Парагвая над Германией: «Я думаю, мы заслужили еще один матч»

Защитник сборной Парагвая Хосе Канале прокомментировал победу над Германией (1:1, 4:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Защитник сборной Парагвая Хосе Канале прокомментировал победу над Германией (1:1, 4:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Я думаю, мы заслужили еще один матч, и, честно говоря, учитывая все, что было сказано, все, через что мы прошли. Что я хочу подчеркнуть в нашей команде, так это то, насколько мы едины. Сегодня был матч, в котором нам действительно нужно было показать свое истинное лицо», — цитирует 29-летнего игрока AP.

В ⅛ финала Парагвай сыграет с победителем пары Франция — Швеция.

Германию вышибли с чемпионата мира! Нойер точно запомнит серию пенальти: ее герой — вратарь Парагвая Хиль.