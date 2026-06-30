Парагвай впервые забил гол в матче плей-офф в истории чемпионатов мира

Парагвай играл в пяти предыдущих матчах плей-офф, но не забил ни одного гола ни в одном из них. Только один раз команде удалось пройти дальше — в ⅛ финала чемпионата мира 2010 года в ЮАР, когда она обыграла Японию в серии пенальти. В том году они уступили будущему чемпиону — Испании — в четвертьфинале.