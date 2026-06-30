Креативная премия G8 Creative Awards 2026 открыла прием работ

Премия делится на два блока — «Креативная реклама» (Creative Advertising) и «Креативные индустрии» (Creative Industries). В первом четыре категории — «Реклама», «Диджитал», «Брендинг» и «Ивенты». Блок Creative Industries принимает работы в категориях «Анимация», «Цифровые продукты» (Web & App), «Архитектура», «Музыка» и «Искусственный интеллект» (AI).
Отдельный трек G8 Юниоры предусмотрен для авторов до 30 лет. В нем можно заявить реализованные работы, а также идеи и концепции. Номинации включают рекламу, диджитал, брендинг, архитектуру, анимацию и искусственный интеллект.
В конкурсе могут участвовать агентства, компании и независимые авторы. Церемония награждения пройдет 11 сентября на «Хлебозаводе № 9» в Москве.
Подать работы и купить билеты можно на сайте G8.ART.