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Креативная премия G8 Creative Awards 2026 открыла прием работ

Фестиваль G8 открыл прием заявок на креативную премию G8 Creative Awards 2026. Подать работу можно до 31 июля.

Источник: Спортс‘’

Премия делится на два блока — «Креативная реклама» (Creative Advertising) и «Креативные индустрии» (Creative Industries). В первом четыре категории — «Реклама», «Диджитал», «Брендинг» и «Ивенты». Блок Creative Industries принимает работы в категориях «Анимация», «Цифровые продукты» (Web & App), «Архитектура», «Музыка» и «Искусственный интеллект» (AI).

Отдельный трек G8 Юниоры предусмотрен для авторов до 30 лет. В нем можно заявить реализованные работы, а также идеи и концепции. Номинации включают рекламу, диджитал, брендинг, архитектуру, анимацию и искусственный интеллект.

В конкурсе могут участвовать агентства, компании и независимые авторы. Церемония награждения пройдет 11 сентября на «Хлебозаводе № 9» в Москве.

Подать работы и купить билеты можно на сайте G8.ART.