Динь: «Сборная Франции — настоящая семья»

«Мы настоящая семья. Эта картина очень хорошо нас отражает, она радует. Это не простая ситуация для Дидье и его семьи, это то, что еще больше сплачивает нас, потому что он очень важен для нас, он наш лидер, наш тренер», — сказал Динь в эфире М6.