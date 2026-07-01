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Поттер: «Даже если бы Швеция сыграла идеально, я не уверен, что этого было бы достаточно против такой Франции»

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер после поражения от Франции (0:3) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 отметил превосходство соперника.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер после поражения от Франции (0:3) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 отметил превосходство соперника.

"Мы столкнулись с крайне сильным соперником. Победила безоговорочно лучшая команда. Конечно, футбол остается футболом, и они тоже могут проиграть матч, но я желаю удачи Франции!

Сегодня нам нужно было сыграть идеально, и даже если бы мы это сделали, я не уверен, что этого было бы достаточно, если честно, потому что соперник был на очень высоком уровне. Если посмотреть на игроков сборной Франции и сравнить их с нашими, то мы — молодая, развивающаяся команда, у которой, будем надеяться, впереди много хорошего", — приводит RTL слова Поттера.

В ⅛ финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем, который во вторник, 30 июня, в серии пенальти переиграл Германию.

01.07.2026 | Франция — Швеция.

В каком же порядке сборная Франции! У Мбаппе — шесть голов, у Олисе — пять голевых, у Швеции — путевка домой.