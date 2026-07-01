Поттер: «Даже если бы Швеция сыграла идеально, я не уверен, что этого было бы достаточно против такой Франции»

Сегодня нам нужно было сыграть идеально, и даже если бы мы это сделали, я не уверен, что этого было бы достаточно, если честно, потому что соперник был на очень высоком уровне. Если посмотреть на игроков сборной Франции и сравнить их с нашими, то мы — молодая, развивающаяся команда, у которой, будем надеяться, впереди много хорошего", — приводит RTL слова Поттера.