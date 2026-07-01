Дешам: «Тщательно проанализируем игру Парагвая»

«Да, я видел игру Парагвая. Это не случайно, они обыграли Германию, а это хорошая команда. У них есть южноамериканская ДНК: они упорны, надежны в единоборствах, у них есть хорошие игроки. В ⅛ финала чемпионата мира не попадают случайно. Мы не будем спешить. Тщательно проанализируем их игру. У нас есть два дня, чтобы насладиться победой, а затем мы снова переключимся на режим подготовки», — цитирует L'Equipe Дешама.