Барколя: «Олисе — гений, я вижу в нем гения»

Олисе делает на поле все, он очень активен в обороне и с мячом, он делает отличные пасы, создает пространство, создает много опасности, и играть с ним — настоящее удовольствие. У него также есть способность забивать. Этого еще не произошло на ЧМ-2026, но есть ощущение, что случится. Он гений, я вижу в нем гения", — цитирует L'Equipe Барколя.