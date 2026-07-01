Линделеф: «Было бы здорово, если бы Франция и Швеция ушли на перерыв со счетом 0:0»

«Было бы здорово, если бы мы ушли на перерыв со счетом 0:0. Они довольно быстро забили свой второй гол в начале второго тайма, и тогда нам стало еще сложнее. Мы играли против очень сильной команды, но хотели лучше показать себя на поле», — приводит Straits Times слова Линделефа.