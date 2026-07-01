Динь объяснил, почему его заменили в матче против Швеции

«Я просто попросил натриевый гель, потому что у меня начались судороги, вообще ничего страшного. Мы все стремимся совершенствоваться, знаем, зачем приехали на ЧМ, стараемся показывать как можно лучшие результаты. С такой командой, как у нас, очень приятно играть. С нетерпением ждать будем матча с Парагваем. Мы смотрели их игру против Германии, они много защищались. Сейчас нужно насладиться победой над Швецией, а потом у нас будет время подготовиться к матчу с Парагваем», — цитирует L'Equipe Диня.