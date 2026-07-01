Тшуамени: «Если посмотреть на атакующий потенциал Франции, это очень редкое явление в истории футбола»

«Теперь либо победа, либо вылет, поэтому мы были полны решимости выиграть этот матч. Знаем, на что способна сборная Франции, и когда мы играем вместе, мы способны на великие вещи. У нас есть возможность забивать много голов. Если посмотреть на наш атакующий потенциал, это очень редкое явление в истории футбола. Поэтому наша роль как опорных полузащитников и защитников заключается в том, чтобы не дать мячу попасть в собственные ворота. Мы смотрели матч Парагвая вчера. Знаем, что это сильная команда. Теперь собираемся отдохнуть и подготовиться к этой игре», — приводит L'Equipe слова Тшуамени.