Португалия — Хорватия: ВАР отменил первый гол Криштиану Роналду в плей-офф ЧМ

На 61-й минуте нападающий Криштиану Роналду реализовал выход один на один с хорватским вратарем. Однако после просмотра повтора момента ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда, так как часть корпуса 41-летнего португальца была за линией последнего защитника сборной Хорватии. Это мог быть первый гол Роналду в плей-офф чемпионатов мира за карьеру.