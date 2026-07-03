Португалия — Хорватия: Роналду реализовал пенальти и сравнял счет в матче ЧМ-2026

На 68-й минуте в ворота хорватской команды был назначен пенальти после фола Николы Влашиче на Ренату Вейге в штрафной площади во время углового. К точке подошел нападающий Криштиану Роналду и уверенно пробил по центру ворот. Для 41-летнего португальца это первый гол в плей-офф чемпионатов мира за карьеру.