Роналду остался недоволен заменой в матче плей-офф ЧМ-2026 Португалия — Хорватия

На 81-й минуте вместо 41-летнего португальца на поле появился Рубен Невеш. Когда Роналду увидел, что его меняют, остался недоволен и нехотя покидал поле. После замены он сел рядом со скамейкой запасных, к нему подошел Франсишку Тринкан, чтобы поговорить.