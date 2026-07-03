Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду забил первый гол в плей-офф чемпионатов мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота сборной Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота сборной Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

На 68-й минуте 41-летний португалец реализовал пенальти, назначенный после фола Николы Влашича на Ренату Вейге в штрафной площади во время углового.

Для Роналду это первый гол в плей-офф чемпионатов мира за карьеру.

На чемпионатах мира футболист забил в общей сложности 11 голов и отдал две результативные передачи в 26 играх за сборную. В целом у него 146 голов и 46 передач в 232 матчах национальной команды.

03 июл 02:00 Португалия — Хорватия 2:1.