Португалия переиграла Хорватию и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026, Роналду забил с пенальти

В первом тайме голов забито не было. На 53-й минуте хорватский нападающий Иван Перишич открыл счет. На 68-й минуте в ворота хорватов был назначен пенальти, который уверенно реализовал Криштиану Роналду и забил свой первый гол в плей-офф ЧМ за карьеру. Победу португальцам принес Гонсалу Рамуш, который на 90+4-й минуте головой замкнул подачу Рафаэла Леау.