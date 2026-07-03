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Португалия переиграла Хорватию и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026, Роналду забил с пенальти

Сборная Португалии выиграла у Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 — 2:1.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная Португалии выиграла у Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 — 2:1. Игра прошла на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

В первом тайме голов забито не было. На 53-й минуте хорватский нападающий Иван Перишич открыл счет. На 68-й минуте в ворота хорватов был назначен пенальти, который уверенно реализовал Криштиану Роналду и забил свой первый гол в плей-офф ЧМ за карьеру. Победу португальцам принес Гонсалу Рамуш, который на 90+4-й минуте головой замкнул подачу Рафаэла Леау.

В ⅛ финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, который в четверг, 2 июля, разгромила Австрию (3:0).

03 июл 02:00 Португалия — Хорватия 2:1.

Португалия — Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира.