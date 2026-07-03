Роналду признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Португалия — Хорватия

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Хорватии (2:1).
41-летний португалец вышел на поле в стартовом составе и на 68-й минуте уверенно реализовал пенальти. Он забил свой первый гол в плей-офф ЧМ за карьеру. На 81-й минуте Роналду заменили на Рубена Невеша.
В ⅛ финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, который в четверг, 2 июля, разгромила Австрию (3:0).
03 июл 02:00 Португалия — Хорватия 2:1.
Португалия — Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира.