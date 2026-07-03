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Роналду: «Я много лет играл с Модричем, и здорово видеть, что он по-прежнему выступает на высочайшем уровне»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 поблагодарил хорватского полузащитника Луку Модрича.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 поблагодарил хорватского полузащитника Луку Модрича.

«Я много лет играл с Модричем, и здорово видеть, что он по-прежнему выступает на высочайшем уровне. Я сказал ему: “Поздравляю, Лука, удачи в дальнейшем продолжении карьеры”, — приводит журналист Фабрицио Романо слова Роналду в соцсети X.

В ⅛ финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, которая в четверг, 2 июля, разгромила Австрию (3:0).

03 июл 02:00 Португалия — Хорватия 2:1.

У Роналду — дебютный гол в плей-офф и неожиданная замена: она помогла Португалии дожать Хорватию в концовке.

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