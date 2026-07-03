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Португалия в матче с Хорватией повторила собственное достижение 60-летней давности

Сборная Португалии победила сборную Хорватии (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Сборная Португалии победила сборную Хорватии (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Счет на 53-й минуте открыл хорватский нападающий Иван Перишич. На 68-й минуте нападающий Криштиану Роналду реализовал пенальти и сравнял счет, а на 90+4-й минуте форвард Гонсалу Рамуш принес портуальцам победу.

У Роналду — дебютный гол в плей-офф и неожиданная замена: она помогла Португалии дожать Хорватию в концовке.

По данным Opta, Португалия впервые с 23 июля 1966 года (когда была обыграна КНДР) одержала победу на чемпионате мира, пропустив гол первой — до этого команда не выигрывала в 11 таких матчах.

В ⅛ финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией.