Роналду назвал победу Португалии над Хорватией заслуженной

«В первом тайме мы доминировали. Во втором, после гола, мы немного запаниковали, но такова игра. После пенальти, думаю, нам стало немного легче. Мы создали несколько моментов, и, в конце концов, мы заслужили победу», — цитирует 41-летнего футболиста AP.