Роналду назвал победу Португалии над Хорватией заслуженной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.
«В первом тайме мы доминировали. Во втором, после гола, мы немного запаниковали, но такова игра. После пенальти, думаю, нам стало немного легче. Мы создали несколько моментов, и, в конце концов, мы заслужили победу», — цитирует 41-летнего футболиста AP.
В ⅛ финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией.
У Роналду — дебютный гол в плей-офф и неожиданная замена: она помогла Португалии дожать Хорватию в концовке.