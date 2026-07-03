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Роналду посвятил победу над Хорватией португальскому народу и Диогу Жоте

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 почтил память Диогу Жоты.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 почтил память Диогу Жоты. Ровно год назад португалец погиб в ДТП.

«Мы победили для себя, для Диого и для Португалии! Вперед!» — написал Роналду в соцсети.

Португальский футболист Диогу Жота погиб 3 июля 2025 года в возрасте 28 лет. Футболист попал в ДТП на западе Испании — его машина вылетела с трассы, перевернулась и загорелась. Вместе с игроком находился в автомобиле его младший брат Андре, который тоже скончался.

В ⅛ финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, которая в четверг, 2 июля, разгромила Австрию (3:0).

03 июл 02:00 Португалия — Хорватия 2:1.

У Роналду — дебютный гол в плей-офф и неожиданная замена: она помогла Португалии дожать Хорватию в концовке.