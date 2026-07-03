Роналду посвятил победу над Хорватией португальскому народу и Диогу Жоте

Португальский футболист Диогу Жота погиб 3 июля 2025 года в возрасте 28 лет. Футболист попал в ДТП на западе Испании — его машина вылетела с трассы, перевернулась и загорелась. Вместе с игроком находился в автомобиле его младший брат Андре, который тоже скончался.