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Перед серией пенальти игрокам Египта показали гол Мбаппе в ворота Райана в матче Ла лиги

Тренер сборной Египта перед серией пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Австралии (1:1, пен. — 4:2) показал игрокам нарезку с пропущенными голами австралийского вратаря Мэтью Райана в Ла лиге.

Источник: Спорт-Экспресс

Тренер сборной Египта перед серией пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Австралии (1:1, пен. — 4:2) показал игрокам нарезку с пропущенными голами австралийского вратаря Мэтью Райана в Ла лиге.

Во время прямой трансляции матча на ТВ было видно, как египетские игроки смотрят реализованный форвардом «Реала» Килианом Мбаппе пенальти в матче 20-го тура Ла лиги против «Леванте» (2:0), за который выступает австралийский голкипер. На 58-й минуте он реализовал одиннадцатиметровый.

Райан вышел на замену на 119-й минуте матча против Египта. В серии пенальти он не отбил ни одного удара.

В ⅛ финала ЧМ-2026 Египет сыграет с победителем матча Аргентина — Кабо-Верде.

03 июл 21:00 Австралия — Египет 1:1.

«Паненка» Салаха и второй автогол Хани. Сборная Египта с трудом прошла Австралию в 1/16 финала ЧМ.