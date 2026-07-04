Перед серией пенальти игрокам Египта показали гол Мбаппе в ворота Райана в матче Ла лиги

Во время прямой трансляции матча на ТВ было видно, как египетские игроки смотрят реализованный форвардом «Реала» Килианом Мбаппе пенальти в матче 20-го тура Ла лиги против «Леванте» (2:0), за который выступает австралийский голкипер. На 58-й минуте он реализовал одиннадцатиметровый.