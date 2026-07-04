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Аргентина — Кабо-Верде: команды не выявили победителя за 90 минут игры

Сборные Аргентины и Кабо-Верде не выявили победителя в основное время матча 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Сборные Аргентины и Кабо-Верде не выявили победителя в основное время матча 1/16 финала чемпионата мира-2026. После 90 минут игры счет — 1:1. Командам предстоит сыграть еще два тайма по 15 минут.

На 29-й минуте нападающий аргентинцев Лионель Месси открыл счет и забил свой 20-й гол в матчах ЧМ за карьеру. На 58-й минуте встречи африканский полузащитник Дерой Дуарте сравнял счет.

Матч Аргентина — Кабо-Верде проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

04 июл 01:00 Аргентина — Кабо Верде 1:1.

Аргентина — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча.