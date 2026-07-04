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Месси признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Аргентина — Кабо-Верде

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде — 3:2 д.в.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде — 3:2 д.в.

39-летний аргентинец на 29-й минуте встречи открыл счет и забил свой 20-й гол на чемпионатах мира в карьере. Также он стал первым игроком, который забивал в восьми подряд играх ЧМ. Он отыграл весь матч без замены.

В ⅛ финала чемпионата мира-2026 Аргентина сыграет против Египта. Матч пройдет 7 июля в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени.

04 июл 01:00 Аргентина — Кабо-Верде 3:2.

Кабо-Верде — команда-восторг! «Акулы» едва не загрызли Аргентину. Чемпионов вытащили Месси и Лисандро Мартинес.