Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду записал видеообращение ребенку, выжившему при землетрясении в Венесуэле

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду записал видеообращение для ребенка, который выжил после разрушительного землетрясения в Венесуэле.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду записал видеообращение для ребенка, который выжил после разрушительного землетрясения в Венесуэле.

Мальчик был спасен из-под завалов, но потерял семью. Из-за серьезных травм ему пришлось ампутировать ногу.

«Привет, Андрес. Я записываю это видео, чтобы передать тебе привет. Знаю, что ты большой фанат. Когда тебе станет лучше, хочу пригласить тебя посмотреть на мою игру, чтобы ты насладился моментом. Договорились? Буду рад с тобой познакомиться», — приводит Globo Esporte слова Роналду.

Ранее сборная Португалии вышла в ⅛ финала чемпионата мира-2026. На этой стадии португальцы сыграют со сборной Испании 6 июля в Далласе (США).