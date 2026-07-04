Анчелотти: «Неймар готов играть 90 минут. Он не смирился с ролью запасного»

«Да, он может сыграть 90 минут. Он не смирился с текущей ролью, но ведет себя очень профессионально и отлично тренируется. Неймара уважают и любят в команде. Он важен для сборной, потому что обладает мастерством, и при этом он скромный человек. Я очень доволен им. И, конечно, он хочет играть — как и всегда», — приводит Globo Esporte слова Анчелотти.