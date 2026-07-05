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Парагвай — Франция: Мбаппе забил с пенальти и открыл счет

Сборная Франции играет со сборной Парагвая в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Сборная Франции играет со сборной Парагвая в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

На 70-й минуте нападающий европейской команды Килиан Мбаппе реализовал пенальти и открыл счет.

05 июл 00:00 Парагвай — Франция 0:1.