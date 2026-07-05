Парагвай — Франция: Мбаппе забил с пенальти и открыл счет

Сборная Франции играет со сборной Парагвая в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.
На 70-й минуте нападающий европейской команды Килиан Мбаппе реализовал пенальти и открыл счет.
05 июл 00:00 Парагвай — Франция 0:1.
Сборная Франции играет со сборной Парагвая в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.
Сборная Франции играет со сборной Парагвая в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.
На 70-й минуте нападающий европейской команды Килиан Мбаппе реализовал пенальти и открыл счет.
05 июл 00:00 Парагвай — Франция 0:1.