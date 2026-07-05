Парагвай — Франция: судья не удалил Галарсу и плохо управлял игрой

На 38-й минуте матча ⅛ финала ЧМ-2026 Парагвай — Франция судья Ильгиз Танашев ошибочно не удалил Матиаса Галарсу за агрессивное поведение, а видеоассистенты Хуан Лара, Марко Ди Белло и Джо Диккерсон в его действия не вмешались. В том эпизоде парагваец умышленно ударил рукой пробегавшего мимо него Килиана Мбаппе. Мяч в этот момент находился в другой точке поля.