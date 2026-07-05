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Парагвай — Франция: судья не удалил Галарсу и плохо управлял игрой

На 38-й минуте матча ⅛ финала ЧМ-2026 Парагвай — Франция судья Ильгиз Танашев ошибочно не удалил Матиаса Галарсу за агрессивное поведение, а видеоассистенты Хуан Лара, Марко Ди Белло и Джо Диккерсон в его действия не вмешались.

Источник: Спорт-Экспресс

На 38-й минуте матча ⅛ финала ЧМ-2026 Парагвай — Франция судья Ильгиз Танашев ошибочно не удалил Матиаса Галарсу за агрессивное поведение, а видеоассистенты Хуан Лара, Марко Ди Белло и Джо Диккерсон в его действия не вмешались. В том эпизоде парагваец умышленно ударил рукой пробегавшего мимо него Килиана Мбаппе. Мяч в этот момент находился в другой точке поля.

В целом рефери из Узбекистана слабо управлял матчем, не применяя дисциплинарные санкции, в результате чего футболисты играли грязно, но не несли никакой ответственности. Нередко на поле возникали конфликты, а завершилась встреча массовой конфронтацией.

05 июл 00:05 Парагвай — Франция 0:1.