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Арбитр матча Парагвай — Франция получил самую низкую оценку от L'Equipe за матч в истории чемпионатов мира

Французское издание L'Equipe оценило работу узбекистанского арбитра Ильгиза Танташева на матче сборных Парагвая и Франции (0:1) в ⅛ финала на один балл из десяти возможных.

Французское издание L'Equipe оценило работу узбекистанского арбитра Ильгиза Танташева на матче сборных Парагвая и Франции (0:1) в ⅛ финала на один балл из десяти возможных.

В публикации уточняется, что это самая низкая подобная оценка для рефери в матчах чемпионатов мира.

Парагвай — Франция: судья должен был сам назначить пенальти. Хорошо, что у него есть ВАР.

Футболисты сборной Франции совершили 10 фолов, их соперники — 13. При этом французы получили три желтые карточки, а парагвайцы — ни одной.

В L'Equipe считают, что должны были последовать наказания за удар локтем по Килиану Мбаппе (39-я минута), фол на Дезире Дуэ (64-я) и преднамеренный удар ногой по голени Мбаппе (78-я минута).

Парагвай — Франция: судья не удалил Галарсу и плохо управлял игрой.