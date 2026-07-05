Мбаппе: «Нет правильного или неправильного способа играть в футбол»

«Мы знали, какого матча ожидать. Я думаю, для нас было очень полезно пережить такую игру и увидеть, как мы с ней справились. Мы показали, что мы не просто команда, способная играть в атакующий футбол. Каждая команда использует свои сильные стороны — нет правильного или неправильного способа играть. Единственный правильный способ — это побеждать. Теперь мы должны сосредоточиться на Марокко. Мы очень ждем встречи с ними, потому что знаем, что они очень хорошая команда», — цитирует 27-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.