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Мбаппе: «Нет правильного или неправильного способа играть в футбол»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над сборной Парагвая (1:0) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над сборной Парагвая (1:0) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

«Мы знали, какого матча ожидать. Я думаю, для нас было очень полезно пережить такую игру и увидеть, как мы с ней справились. Мы показали, что мы не просто команда, способная играть в атакующий футбол. Каждая команда использует свои сильные стороны — нет правильного или неправильного способа играть. Единственный правильный способ — это побеждать. Теперь мы должны сосредоточиться на Марокко. Мы очень ждем встречи с ними, потому что знаем, что они очень хорошая команда», — цитирует 27-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Матч ¼ финала ЧМ-2026 Франция — Марокко пройдет 9 июля.

Как же Франция намучилась с Парагваем! Это был ее самый сложный матч на ЧМ.