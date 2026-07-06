Холанн: «Моя жизнь — это забивать»

«Моя жизнь — это забивать. Я не совсем понимаю, что я делаю, я просто такой. Все дело в том, чтобы сохранять концентрацию, и когда появляется шанс, я точно знаю, что делать. Каждый раз — это новый пик. Я всегда стараюсь сохранять концентрацию и делать все возможное», — цитирует 25-летнего игрока журналист Фабрицио Романо.