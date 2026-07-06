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Холанн: «Моя жизнь — это забивать»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн прокомментировал победу над сборной Бразилии (2:1) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн прокомментировал победу над сборной Бразилии (2:1) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

«Моя жизнь — это забивать. Я не совсем понимаю, что я делаю, я просто такой. Все дело в том, чтобы сохранять концентрацию, и когда появляется шанс, я точно знаю, что делать. Каждый раз — это новый пик. Я всегда стараюсь сохранять концентрацию и делать все возможное», — цитирует 25-летнего игрока журналист Фабрицио Романо.

На ЧМ-2026 Холанн в четырех матчах забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Норвежское проклятие Бразилии. Холанн снова все решил и догнал Месси с Мбаппе, а Нюланн выдал матч жизни.