Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Я пытался, но теперь все кончено», — цитирует 34-летнего футболиста Globo.

Бразилия в ⅛ финала чемпионата мира-2026 проиграла Норвегии (1:2). Неймар забил единственный мяч своей команды, он реализовал пенальти на 90+10-й минуте.

За сборную Неймар забил 80 голов и отдал 59 результативных передач в 130 матчах. Он является лучшим бомбардиром в ее истории.

В составе национальной команды Неймар становился олимпийским чемпионом в 2016 году, выигрывал Кубок конфедераций в 2013 году, становился серебряным призером Кубка Америки-2021 и серебряным призером Олимпиады-2012.