Хабиб Нурмагомедов: «Бразилия играла неплохо, но Норвегия заслужила победу»

«Просто зверь Холланн. Что за голевая машина! Бразилия играла неплохо, но Норвегия заслужила победу. Дальше хочу, чтобы они сыграли с Англией. Просто болею за них, потому что видно, как их страна развивает футбол у себя. Что творил “Буде-Глимт” в Лиге чемпионов в этом году, и что творит сама сборная, слежу за ними и радуюсь их победам. Футбол — это спорт, который объединяет людей, футбол надо развивать», — написал Нурмагомедов в своем Telegram-канале.