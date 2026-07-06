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Хабиб Нурмагомедов: «Бразилия играла неплохо, но Норвегия заслужила победу»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Норвегии над сборной Бразилии (2:1) в ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Норвегии над сборной Бразилии (2:1) в ⅛ финала чемпионата мира-2026.

«Просто зверь Холланн. Что за голевая машина! Бразилия играла неплохо, но Норвегия заслужила победу. Дальше хочу, чтобы они сыграли с Англией. Просто болею за них, потому что видно, как их страна развивает футбол у себя. Что творил “Буде-Глимт” в Лиге чемпионов в этом году, и что творит сама сборная, слежу за ними и радуюсь их победам. Футбол — это спорт, который объединяет людей, футбол надо развивать», — написал Нурмагомедов в своем Telegram-канале.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Норвегия сыграет с победителем пары Мексика — Англия.

Норвежское проклятие Бразилии. Холанн снова все решил и догнал Месси с Мбаппе, а Нюланн выдал матч жизни.