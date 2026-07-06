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Бразилия в седьмой раз подряд проиграла европейским соперникам в плей-офф чемпионатов мира

Сборная Бразилии проиграла сборной Норвегии (1:2) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Сборная Бразилии проиграла сборной Норвегии (1:2) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Это стало седьмым подряд поражением Бразилии от европейских соперников в плей-офф чемпионатов мира, начиная с победы над Германией в финале 2002 года.

На ЧМ-2022 Бразилия проиграла Хорватии в ¼ финала, на ЧМ-2018 — Бельгии в ¼ финала, на ЧМ-2014 — Германии в полуфинале, на ЧМ-2010 — Нидерландам в ¼ финала, на ЧМ-2006 — Франции в ¼ финала, на ЧМ-2002 — Германии в финале.

Норвежское проклятие Бразилии. Холанн снова все решил и догнал Месси с Мбаппе, а Нюланн выдал матч жизни.