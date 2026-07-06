Бразилия в седьмой раз подряд проиграла европейским соперникам в плей-офф чемпионатов мира

На ЧМ-2022 Бразилия проиграла Хорватии в ¼ финала, на ЧМ-2018 — Бельгии в ¼ финала, на ЧМ-2014 — Германии в полуфинале, на ЧМ-2010 — Нидерландам в ¼ финала, на ЧМ-2006 — Франции в ¼ финала, на ЧМ-2002 — Германии в финале.