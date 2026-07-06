Сольбаккен — о матче Норвегия — Бразилия на ЧМ-2026: «Это был настоящий триллер — все могло повернуться в любую сторону»

Почему все пошло по нашему сценарию? Ну, мы играем — это немного похоже на «Манчестер Сити» против «Реала». Они садятся в оборону и полагаются на контратаки, а мы должны изматывать их. Потому что это то, что у нас получается лучше всего, и я думаю, мы справились с этим хорошо", — сказал тренер на пресс-конференции.